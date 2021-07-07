Son dakika haberi: Akbank'tan yeni açıklama: ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı

Son dakika haberleri: Dün sabah saatlerinden bu yana Akbank müşterileri herhangi bir işlem yapamıyor. Bankadan daha önce yapılan açıklamada, sorunun ana bilgisayardaki teknik arızadan kaynaklandığı ifade edilirken, son açıklamada ise ATM'lerle ilgili bilgi verildi.
SON DAKİKA: AKBANK ATM'LERİ HİZMET VERMEYE BAŞLADI MI?
Akbank, ATM'lerinin yeniden hizmet vermeye başladığını, kartlı işlemlerin tüm ATM'lerden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebileceğini bildirdi.
Akbank'ın Twitter hesabından, bankanın hizmet kesintileri ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konu ile ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."
BORÇLAR ERTELENDİ
Son ödeme tarihi gelen kredi, kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşların endişeleri üzerine Akbank sabah saatlerinde bir açıklama yayınlamıştı. Bankanın internet sitesine giren müşterilerine yönelik yapılan bilgilendirmede, son ödeme tarihi 6 Temmuz 2021 olan kredi kartı borçlarının son ödeme tarihlerinin 7 Temmuz'a ertelendiği, kredilerde faiz işletilmemesi ve işleyen faizin geri ödenmesi kararı alındığı ifade edilmişti.