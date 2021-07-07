Son dakika haberi: Akbank'tan yeni açıklama: ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı

Son dakika haberleri: Dün sabah saatlerinden bu yana Akbank müşterileri herhangi bir işlem yapamıyor. Bankadan daha önce yapılan açıklamada, sorunun ana bilgisayardaki teknik arızadan kaynaklandığı ifade edilirken, son açıklamada ise ATM'lerle ilgili bilgi verildi.

SON DAKİKA: AKBANK ATM'LERİ HİZMET VERMEYE BAŞLADI MI?

Akbank, ATM'lerinin yeniden hizmet vermeye başladığını, kartlı işlemlerin tüm ATM'lerden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebileceğini bildirdi.

Akbank'ın Twitter hesabından, bankanın hizmet kesintileri ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.