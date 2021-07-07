TOKİ’nin 1 milyonuncu konutu sahibini buluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla bugün Ankara Sincan'da TOKİ
, 1 milyonuncu konutun anahtar teslimini yapaacak.
Törende Giresun-Bulancak
, Denizli- Bozkurt
, Konya-İmrenler, Diyarbakır-Sur, Kocaeli- Dilovası
, Burdur
-Karamanlı
ve Kars- Sarıkamış'a da canlı yayında bağlanılarak, projelerin anahtar teslimi yapılacak. TOKİ bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanını konut, sağlık, eğitim, yaşam ve kamu hizmet binaları ile donattı. İşte o projeler...
İSTANBUL:
177.372 konut, 9 hastane, 28 büfe, 64 ilkokul, 13 kreş, 5 kütüphane, 29 lise, 36 cami, 11 sağlık ocağı, 19 spor salonu, 1 engelsiz yaşam merkezi, 6 engelsiz bina, 53 kamu binası, 5 pansiyon, 133 ticaret merkezi.
ANKARA:
100.299 konut, 7 hastane, 13 büfe, 61 ilkokul, 21 kreş, 5 kütüphane, 31 lise, 22 spor salonu, 2 aile sağlık merkezi, 59 cami, 1 engelsiz yaşam merkezi, 77 engelsiz yaşam bina, 44 kamu binası, 8 pansiyon, 13 sağlık ocağı, 1 sevgi evi, 65 ticaret merkezi.
İZMİR:
23.727 konut, 7 hastane, 6 büfe, 40 ilkokul, 2 kreş, 10 lise, 18 cami, 5 kamu binası, 1 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 2 spor salonu, 24 ticaret merkezi.
YATIRIM GİTMEYEN İL KALMADI
ADANA:
21.201 konut, 6 hastane, 2 büfe, 1
stadyum, 2 büfe, 4 spor salonu, 19 lise, 15 ilkokul, 4
sağlık ocağı, 2 aile sağlık merkezi, 14 cami, 1 engelsiz
yaşam merkezi, 6 engelsiz yaşam bina, 7 kamu
binası, 1 kütüphane, 5 pansiyon, 1 sevgi evi, 41 ticaret
merkezi.
AFYONKARAHİSAR:
9.352 konut, stadyum,
13 cami, 5 hastane, 1 huzur evi, 5 ilkokul, 1 kreş, 1
lise, 1 meslek yüksek okulu, 4 pansiyon, 1 spor salonu,
18 ticaret merkezi, 1 sosyal tesis, 2 kamu binası.
BALIKESİR:
10.682 konut, 4 hastane, 3 büfe,
12 ilkokul, 2 kreş, 1 kütüphane, 5 lise, 2 sağlık merkezi,
3 büfe, 17 cami, 3 kamu binası, 6 pansiyon, 2
sağlık ocağı, 2 spor salonu, 44 ticaret merkezi.
BATMAN:
6.352 konut, 4 hastane, 11 ilkokul,
1 kreş, 1 kütüphane, 7 lise, 1 aile sağlık merkezi, 8
cami, 12 kamu binası, 7 pansiyon, 2 sağlık ocağı, 4
spor salonu, 6 ticaret merkezi.
BOLU:
5.943 konut, 2 hastane, 2 büfe, 4 ilkokul,
1 kreş, 3 lise, 2 aile sağlık merkezi, 9 cami, 1
kamu hizmet binası, 2 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 14
ticaret merkezi.
BURSA:
23.943 konut, 7 hastane, 6 büfe, 18
ilkokul, 3 kreş, 2 kütüphane, 11 lise, 1
aile sağlık merkezi, 23 cami, 1 engelsiz
yaşam merkezi, 6 engelsiz yaşam bina,
2 kamu binası, 1 huzur evi, 4 pansiyon,
5 sağlık ocağı, 3 spor salonu, 18
ticaret merkezi.
DENİZLİ:
13.544 konut, 2 hastane,
4 büfe, 14 ilkokul, 6 lise, 2 aile
sağlık merkezi, 20 cami, 1 engelsiz yaşam
merkezi, 6 engelsiz yaşam binası, 3 kamu
binası, 3 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 1 spor
salonu, 28 ticaret merkezi.
DİYARBAKIR:
19.790 konut, 7
hastane, 14 ilkokul, 2 kreş, 1 kütüphane,
10 lise, 2 aile sağlık merkezi, 10
cami, 4 kamu binası, 1 pansiyon, 3 sağlık
ocağı, 3 spor salonu, 18 ticaret merkezi.
DÜZCE:
6.763 konut, 2 hastane, 4 büfe, 6
ilkokul, 2 kreş, 1 lise, 2 aile sağlık merkezi,
6 cami, 1 kamu binası, 1 pansiyon, 2 sağlık ocağı,
3 sevgi evi, 1 spor salonu, 10 ticaret merkezi.
ELAZIĞ:
30.980 konut, 3 hastane, 2 büfe, 12
ilkokul, 2 kütüphane, 9 lise, 5 aile sağlık merkezi,
21 cami, 2 kamu binası, 2 pansiyon,
1 sevgi evi, 1 spor salonu, 89 ticaret
merkezi.
ERZURUM:
13.905 konut,
6 ilkokul, 8 lise, 4 spor salonu, 11
cami, 1 engelsiz yaşam merkezi, 7
engelsiz bina, 2 kamu hizmet binası,
9 pansiyon, 1 sevgi evi, 87 ticaret
merkezi.
ESKİŞEHİR:
11.024 konut, 4
hastane, 10 ilkokul, 4 kreş, 4 lise, 3
spor salonu, 2 aile sağlık merkezi, 6
cami, 2 kamu binası, 1 pansiyon, 10
ticaret merkezi.
GAZİANTEP:
23.462 konut, 1
hastane, 13 ilkokul, 3 kreş, 1 kütüphane,
7 lise, 17 cami, 2 kamu binası,
3 sağlık ocağı ve pansiyon, 2 spor
salonu, 17 ticaret merkezi.
HAKKARİ:
4.487 konut, 3
hastane, 2 ilkokul, 1 kreş, 7 lise, 5
cami, 1 spor salonu, 4 ticaret merkezi.
HATAY:
7.842 konut, 2 hastane,
2 büfe, 10 ilkokul, 2 kreş, 5
lise, 7 cami, 3 aile sağlık merkezi, 1
engelsiz yaşam merkezi, 7 engelsiz
bina, 4 kamu binası, 2 pansiyon, 1
spor salonu, 12 ticaret merkezi.
STATLAR SAĞLIK OCAKLARI OKULLAR YAPILDI
KARAMAN:
6.911 konut, 1'er hastane, büfe, kütüphane, kamu binası, pansiyon, sevgi evi, sağlık merkezi, spor salonu, 3 ilkokul, 2 lise, 8 cami, 9 ticaret merkezi.
KAYSERİ:
19.953 konut, 4 büfe, 2 lise, 13 ilkokul, 2 kreş, 1 kütüphane, 27 cami, 1'er pansiyon ve sağlık ocağı, 3 spor salonu, 22 ticaret merkezi.
KOCAELİ:
22. 565 konut, 6 büfe, 3 hastane, 13 ilkokul, 2 kreş, 13 lise, 14 cami, 2 kamu binası, 3 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 3 sevgi evi, 2 spor salonu, 9 ticaret merkezi.
KONYA:
28.721 konut, 5 büfe, 13 hastane, 22 ilkokul, 3 kreş, 1 kütüphane, 10 lise, 29 cami, 6'şar kamu binası ve pansiyon, 4'er sağlık ocağı, spor salonu, 48 ticaret merkezi.
KÜTAHYA:
13.217 konut, 3 hastane, 21 ilkokul, 3 kreş, 1 kütüphane, 14 lise, 26 cami, 1'er sağlık merkezi ve sevgi evi, 2'şer kamu binası, sağlık ocağı, 4 pansiyon, 3 spor salonu, 21 ticaret merkezi.
MALATYA:
18.777 konut, 5 hastane, 13 ilkokul, 8 lise, 17 cami, 5 aile sağlık merkezi, 1 engelsiz yaşam merkezi, 6 engelsiz bina, 2 kamu binası, 4 pansiyon, 2 sağlık ocağı, 55 ticaret merkezi.
MANİSA:
9.530 konut, 5 hastane, 4 büfe, 16 ilkokul, 7 lise, 15 cami, 2 aile sağlık merkezi, 5 kamu binası, 2'şer pansiyon ve spor salonu, 61 ticaret merkezi.
MARDİN:
9.391 konut, 4 hastane, 8 ilkokul, 1 kütüphane, 10 lise, 13 cami, 2 kamu binası, 1 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 1 spor salonu, 8 ticaret merkezi.