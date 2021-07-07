Giriş Tarihi: 7.7.2021

Ucuz tatil için güçbirliği yaptılar Betül ALAKENT

Genç turizmciler pahalı tatil algısını yıkmak için kolları sıvadı. 4-5 yıldızlı otellerden özel tatil paketleri hazırlayan Genç TÜRSAD üyesi acenteler, tatil fiyatını yarı yarıya düşürüyor. 4 bin liralık tatil, 2 bin TL’ye sunuluyor