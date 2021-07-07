Ucuz tatil için güçbirliği yaptılar

Türkiye
'de hemen her yaz çıkan uçuk fiyatlı oteller, tanesi 150 TL'den satılan lahmacunlar, 500 liraya makarna-kola hesapları nedeniyle oluşan 'tatil pahalı' algısını yıkmak için genç turizmciler harekete geçti. Acenteler, otel sahipleri ve ulaştırma sektöründen oluşan yaklaşık 500 turizmci, Uluslararası Genç Turizmciler Derneği
'ni (Genç TÜRSAD) kurdu. Bodrum
başta olmak üzere Antalya
, Fethiye
, Marmaris
, Kapadokya ve GAP bölgesinden uygun fiyatlı 4 ve 5 yıldızlı otellerle anlaşmalar yapan genç turizmciler, ulaşım dahil özel paketler hazırlayıp vatandaşa yarı fiyatına tatil imkânı sunuyor.
PAKETLE FİYATI YARIYA DÜŞÜRÜYOR
Örneğin Bodrum'daki bir otele kişi başı 2.800 TL, gidiş-dönüş bileti için 600 TL bilet, günlüğü 100 TL'den 4 günlük beach girişiyle 400 TL, tekne turu için 250 TL'yi eklediğinizde 3 gece 4 günlük bir tatilin maliyeti 4 bin TL'yi aşıyor. Bu platformda yer alan acenteler aynı tatili ulaşım, konaklama ve turlar dahil 2.200 TL'ye sunuyor.
500'E YAKIN ÜYE
Hem tatil çok pahalı algısını yıkmak hem de vatandaşa uygun fiyatlı tatil seçeneği sunmak amacıyla bu derneği kurduklarını söyleyen Genç TÜRSAD Başkanı Onur Sabırlıoğlu
, Türkiye'de her bütçeye uygun otelin olduğunu söyledi. Bu derneğin bir platform olarak çalıştığını anlatan Sabırlıoğlu, "Gücümüzü birlikten alıyoruz. Acenteler, otelciler ve ulaştırma sektöründen firmalar olmak üzere 500'e yakın üye güç birliği yaptık" dedi.
4-5 YILDIZLI OTELLER VAR
Platformda 4 ve 5 yıldızlı otellerin olduğu bilgisini veren Sabırlıoğlu, "Uygun fiyatlı otelleri eylül ayında satın alıyoruz. Bu otelleri ayrı ayrı acenteler olarak değil birlikte satıyoruz. Örneğin, bir acente çıktığı tatil paketinde yeterli sayıya ulaşamazsa, diğer acenteyle güç birliği yapıyor. Böylece paketi iptal etmiyor. Güç birliği olduğu için vatandaşa da uygun fiyatlı otel imkânı sunuluyor" diye konuştu.
FİYATLAR 1.600 TL'DEN BAŞLIYOR
PLATFORMDAKİ acantelerin bayram için özel paketler hazırladığını anlatan Sabırlıoğlu, fiyatların kişi başı 1.600 TL'den başladığını en pahalı paketin ise 4 bin TL'yi aşmadığını söyledi. Sabırlıoğlu, "4 bin TL'lik pakette 5 yıldızlı, her şey dahil bir otel var. Aynı zamanda bu pakete ulaşım, beach, tekne turu gibi vs ek turlar da dahil. Bireysel alsanız bu paket size 7-8 bin TL'ye mal olur" dedi.
AİLELERİN BÜYÜK İLGİSİ VAR
ULAŞIMIN genellikle otobüslerle sağlandığını anlatan Sabırlıoğlu, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, ve Adana'dan Türkiye'nin çeşitli tatil bölgelerine günlük ortalama 200 otobüs kaldırdıklarını söyledi. Uygun fiyatlı tatil alternatifinin aileler ve gençler tarafından çok ilgi gördüğünü aktaran Sabırlıoğlu, şöyle devam etti: "Biz yüzde 20 ön ödeme alıyoruz. Kalanı da otelde ödüyorlar. Eğer oteli beğenmezlerse anında iptal edip ödemelerini iade ediyoruz. Genellikle müşterilerimiz memnun kalıyor. Şu an bayram paketlerimize ilgi oldukça yüksek. Bodrum ise en gözde lokasyon."