Yabancıya satışta hedef 20 milyar $

Gayrımenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği'nin (GİGDER) 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Toplantıda, "Gayrimenkul İhracatı 2025 Stratejik Eylem Planı"nın tanıtımı da yapıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet İhsan Erdem, ülke olarak 2003'ten bu yana toplamda 225 milyar dolar
düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım çekildiğinin bilgisini verdi. Erdem, "Bunun 57 milyar dolarlık kısmı gayrimenkul yatırımlarından oluşmaktadır" dedi. Erdem, Mütekabiliyet Yasası, vatandaşlık hakkı gibi önemli gelişmelerle uluslararası yatırımcılara gayrimenkul satışında ciddi ivme yakalandığını anlattı.
'MÜTEVAZİ RAKAM'
İstanbul
Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç
ise, GİGDER'in 2025 için 20 milyar dolarlık gayrimenkul yatırımı hedefi koyduğunu belirterek, bunun mütevazi olduğunu söyledi. Avdagiç, "Biz, 2025 için, İstanbul'da birim fiyatı 250 bin dolar olmak üzere, 40 bin konut satarak, 10 milyar dolarlık yabancı yatırım geliri hedefliyoruz" diye konuştu. GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal
da, Gayrimenkul İhracatı 2025 Stratejik Eylem Planı'nın, 2020'de 6 milyar dolar olarak gerçekleşen yabancıya mülk satış gelirini yıllık 20 milyar dolara taşıyacağına inandıklarını söyledi.
YABANCILARIN MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 83.2
ÖMER Faruk Akbal, AGS Global ile birlikte yürüttükleri "Yurt Dışı Yatırımcı Neden Türkiye'de Gayrimenkul Alıyor" başlıklı araştırmanın sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Türkiye'de gayrimenkul satın alan yabancıların memnuniyet oranı yüzde 83.2. İngiltere
yüzde 83.3, Ürdün
yüzde 62.1 ile gayrimenkulün konumunu önemserken, Irak
yüzde 75.7, Almanya
yüzde 68, Cezayir yüzde 54.2, İran yüzde 61.5 ile fiyatı önemsiyor. Suudi Arabistan yüzde 71.8, Rusya yüzde 77.8, Almanya yüzde 84 ile daha iyi bir iklim için Türkiye'yi tercih ediyor."