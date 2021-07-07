Yapılandırma öncesi borçluya sıkı markaj

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BBDK), kredilerin yeniden yapılandırılması ve bankaların alacaklarından dolayı sahip oldukları varlıkların elden çıkarılması konusunda önemli bir düzenleme gerçekleştirdi. BDDK
'nın Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
3 YIL İÇİNDE ELDEN ÇIKARILACAK
Borçluya ait yükümlülüklerin yeniden yapılandırılmasına karar verilmeden önce, bankalarca borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapılacak. Bu değerlendirme sonucunun uygun bulunması halinde borçlular, yeniden yapılandırma kapsamına alınabilecek. Bankalar, alacaklarından dolayı edindikleri emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve diğer varlıkları edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde elden çıkaracak. Kurul bu süreyi değiştirmeye yetkili olacak.