2021 Kurban bayramı Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, kaç para, zamlı mı yatacak? Emekli ikramiyesi tarihi belli oldu!

Kurban bayramı emekli ikramiyeleri için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz gün açıklanan enflasyon oranları ile birlikte emekliler zamlı maaşına kavuştu. Şimdi ise gözler emekli kurban bayramı ikramiyesine çevrildi. Kurban Bayramı tarihi göz önünde bulundurulduğunda emekli bayram ikramiyeleri için de 12-19 Temmuz tarih aralığı bekleniyor. Peki, emekli ikramiyeleri 2021 ne kadar oldu, bu ay emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak?

GÖZLER EMEKLİ KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİNDE!

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak Mayıs'ta alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.