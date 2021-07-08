500 sanayi kuruluş listesinde Mersin’den 6 firma yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan Türkiye'nin en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu listesinde 2020 yılı verilerine göre Mersin'de 6 firma yer aldı. İSO 500 listesinde 3 firma ile bölgede ve ülkede istihdam ve yatırımın lideri olan Arbel'in kurucu başkanlarından Hasan Arslan, "60 yıldır izlediğimiz yol haritamızda bizler ülkemiz için her zaman çalışmayı, üretmeyi hedefleyen firmalarımızla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

EN ÇOK İSTİHDAM

Türkiye'nin birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Durum Gıda A.Ş.'nin başarısının ardından, bakliyat sektörünün önde gelen firmaları arasında bulunan Arbel A.Ş.'de İSO'nun 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 4. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. İSO'nun her yıl açıkladığı 'Türkiye'nin Birinci ve ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' raporuna göre, bu yıl ikinci 500'de yer alan Turkpulse Dış Ticaret A.Ş, listeye girmeyi başararak "merhaba" dedi. Böylece Arbel A.Ş, bölgede en çok istihdam sağlayan firmalar unvanına sahip oldu.

"EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Arbel A.Ş Kurucu Başkanları Hasan Arslan, "Dünyaca ünlü markamız olan Arbella Makarna ve Pastavilla'yı bünyesinde barındıran Durum Gıda A.Ş, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı raporunda yer alarak bizleri gururlandırmıştır. Bu yıl ilk defa yine gurup firmamızdan olan Turkpulse A.Ş İSO 500'e girmesi bizlere mutluluk verdi. 60 yıldır izlediğimiz yol haritamızda bizler ülkemiz için her zaman çalışmayı, üretmeyi hedefleyen tüm grup firmalarımızla yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederek ülkemiz için istihdamdan pazarlama ve satışa kadar bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.