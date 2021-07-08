Akbank mobil uygulamasındaki sistem arızası düzeldi mi, sorun devam ediyor mu? Akbank sistem arızasında son durum!

Akbank kullanıcıları 06. 07.2021 tarihinden bu yana mobil ve internet uygulamasına erişim problemi yaşıyor. Akbank, erişim sorunuyla ilgili sorulara ve siber saldırı iddialarına resmi sosyal hesabından yanıt verdi. Söz konusu iddialar ardından Akbank resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Son açıklamada, ATM'lerin yeniden hizmet vermeye başlandığı, ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar diğer banka ATM'lerinden para çekme işlemlerinde alınan ücretlerin de iade edileceği bildirildi..

AKBANK'TAN YENİ AÇIKLAMA

Akbank, ATM'lerinin yeniden hizmet vermeye başladığını, kartlı işlemlerin tüm ATM'lerden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebileceğini bildirdi.



Akbank'ın Twitter hesabından, bankanın hizmet kesintileri ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.