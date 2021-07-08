Arçelik pandemide hız kesmedi

AVRUPA'NIN adet bazında ikinci büyük beyaz eşya şirketi olan Arçelik, pandemi döneminde yaptığı yatırımlarla hız kesmeden çalışmalarını sürdürdü. Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, ABD
merkezli beyaz eşya üreticisi Whirlpool'un Türkiye
operasyonu olan Manisa
'da kurulu soğutucu ve çamaşır makinesi üretim tesislerini 78.3 milyon euro yatırımla şirket bünyesine kattıklarını söyledi. Bulgurlu, tesisin, 134 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 245 bin metrekarelik alanda, yıllık toplam üretim kapasitesinin 2.7 milyon adet olduğunu belirtti. Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen ise Arçelik'in 2020'de en başarılı finansal performanslarından birini sergilediğini söyledi. Şen, "Konsolide ciromuz TL bazında bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 40.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Euro bazında bir önceki yıla göre yüzde 1.2 artışla, 5.09 milyar euro oldu. Bu dönemde, güçlü lider konumumuzu pekiştirdik" dedi.