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Giriş Tarihi: 8.7.2021

Borsada üç yeni endeks

Borsada üç yeni endeks
BORSA İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, borsa olarak bugünden itibaren BIST Spot Altın Endeksi, BIST Altın Tahvil Endeksi ve BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası Endeksi olmak üzere altına dayalı üç yeni endeks hesaplamaya başladıklarını belirtti. Ergun, "Bu üç endekste, uluslararası piyasalarda gerçekleşen spot altın fiyatları ve döviz kurları eş zamanlı kullanılacak. Endeksler, gün içinde 10 saniyede bir hesaplanacak. BIST Spot Altın Endeksi altın fiyatlarındaki değişimleri yansıtacak, fiziki altına yatırım yapan fonlar, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak bu endeksi kullanabilecek. Diğer iki endeks ise altın fiyatlarındaki değişimlerin yanı sıra, altına dayalı kira sertifikalarının getirilerini ve altın tahvillerinin faiz getirilerini de yansıtacak. Böylece, Hazine tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları ve altın tahvillerine yatırım yapan fonların dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanabilecekleri endeks ihtiyacı karşılanacak" diye konuştu. Ergun, katılım finansı standartlarına uygun faaliyet gösteren şirketlerden oluşacak katılım endeksini hayata geçireceklerini söyledi. Türev ürünlerde işlem hacmi ve ürün çeşitliliğinde büyük bir aşama kaydettiklerini aktaran Ergun, "Platin ve paladyum vadeli işlem sözleşmelerinde çalışmalarımız sona yaklaştı" dedi.

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Borsada üç yeni endeks
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