Borsada üç yeni endeks

BORSA
İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, borsa olarak bugünden itibaren BIST Spot Altın Endeksi
, BIST Altın Tahvil Endeksi
ve BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası Endeksi
olmak üzere altına dayalı üç yeni endeks hesaplamaya başladıklarını belirtti. Ergun, "Bu üç endekste, uluslararası piyasalarda gerçekleşen spot altın fiyatları
ve döviz kurları eş zamanlı kullanılacak. Endeksler, gün içinde 10 saniyede bir hesaplanacak. BIST Spot Altın Endeksi altın fiyatlarındaki değişimleri yansıtacak, fiziki altına yatırım yapan fonlar, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak bu endeksi kullanabilecek. Diğer iki endeks ise altın fiyatlarındaki değişimlerin yanı sıra, altına dayalı kira sertifikalarının getirilerini ve altın tahvillerinin faiz getirilerini de yansıtacak. Böylece, Hazine
tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları ve altın tahvillerine yatırım yapan fonların dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanabilecekleri endeks ihtiyacı karşılanacak" diye konuştu. Ergun, katılım finansı
standartlarına uygun faaliyet gösteren şirketlerden oluşacak katılım endeksini hayata geçireceklerini söyledi. Türev ürünlerde işlem hacmi ve ürün çeşitliliğinde büyük bir aşama kaydettiklerini aktaran Ergun, "Platin ve paladyum vadeli işlem sözleşmelerinde çalışmalarımız sona yaklaştı" dedi.