4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu - Şu An Emekli Olsam Ne Kadar Maaş Alırım?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çatısındaki SSK (4A), Bağ-Kur (4B) veya Emekli Sandığı (4C) kapsamında çalıştığınız kuruluşlarda prim ödemeleriniz gerçekleştirildiğinde, bu çalışmalarınızın karşılığı olarak emeklilik hakkı kazanırsınız. Emeklilik maaşınız, ilk sigortalandığınız yıla göre ve çalıştığınız zaman içinde toplam ödenmiş prim günlerinize bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İşte, 2021 emekli maaşı hesaplama motoru ve konuyla ilgili diğer ayrıntılı bilgiler.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Emekli maaşınızı hesaplarken bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu'na göre hareket etmeniz daha kolay olacaktır.

4A emekli maaşı hesaplama, emekli maaşlarının ne kadar olacağını sorgulatabildikleri internet adresi SGK'nın resmi sayfası üzerinden yapılabilmektedir.

https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/

SGK emeklileri yukarıdaki linke tıklayarak SGK'nın resmi internet adresine giriş yapmaları gerekmektedir. Daha sonra açılan ekranda gerekli bilgileri (T.C. kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfusa bağlı olduğu il, doğum tarihi) girdikten sonra sorgula butonuna tıklayarak işlemlerini gerçekleştirebilirler.

4B emekli maaşı hesaplama için aşağıdaki linke tıklayın.

https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi

Açılan ekranda kimliğinizi doğrulamanız gerekli. T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizi girerek kimlik doğrulama işlemini tamamlayabilirsiniz. Daha sonra açılan sayfada 'Kurumu' kısmından esnaflıkla mı yoksa tarımla mı uğraştığınızı seçin. Sorgula seçeneğini tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Hesaplanan aylık, 4B sisteminde hali hazırdaki kayıtlı olan hizmetlerinize göre emeklilik talebiniz bugün gerçekleşmiş olarak hesaplanır ve yaklaşık olarak bu değerde bir sonuç verilir. Asıl aylık talep durumlarında hizmet ve kayıtlar incelenir ve hesaplama daha sonra yapılır. Bu sorgulamanın sonucundaki hesaplanmış olan aylık maaş resmi evrak olarak kullanılmamaktadır. Hizmet bilgileriniz kurallara uygun bir şekilde sisteme girilmediyse aylık maaş bu ekrandan hesaplanmamaktadır. 5400 günden daha az kayıtlı hizmeti görünen vatandaşlar için aylık hesaplanamaz. Bu sorgulama işleminde bir aylık oluşturulmuş olması bu aylığı almaya hak kazandığınız anlamına gelmediğini hatırlatmak isteriz.

4C emekli maaşı hesaplama için aşağıdaki linke tıklayarak sorgulama yapabilir.

https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do

Linke tıkladıktan sonra açılan ekranda girmeniz gereken bazı bilgiler vardır. Bunlar; Derece, Kademe, Ek Gösterge, Makam+ Temsil+ Görev Tazminat Göstergesi, Hizmet Yılı, Hizmet Ayı, Kıdem Yılı, İkramiye Yılı, Aylık Tarihi, Pay/Payda, Kad. Taz. Ek Gösterge gibi bilgilerden oluşmaktadır. Tüm bilgileri doğru girdiğinizden emin olduktan sonra aşağıdaki 'Hesapla' butonuna tıkladığınızda sorgulama işleminizi gerçekleştirmiş olacaksınız.

Bilgilerinizi girerken dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar vardır: Maaş ve ikramiyenizin hesaplanabilmesi için en az derece, kademe ve aylık tarihi alanlarını seçmek zorundasınız. Makam Temsiz Görev Tazminat göstergeniz varsa ilgili alanı (Makam+ Temsil+ Görev Tazminat Göstergesi) girmeniz gerekir. Yaptığınız sorgulama sonucundaki yapılan maaş ve ikramiye hesaplamaları, sadece girdiğiniz bilgiler baz alınarak yapılmaktadır. Bilgi amaçlı tarafınıza sunulur ve herhangi bir resmi evrak niteliği arz etmemektedir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Bu sorunun cevabını merak edenler için Sosyal Güvenlik Kurumu internet üzerinden sorgulamanızı yapabileceğiniz 'Ne zaman emekli olurum?' robotunu geliştirdi.

https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/

Yukarıdaki linke tıklayarak ilgili siteye gidebilir, gerekli bilgilerinizi doldurduktan sonra 'Gönder' butonuna tıklayarak sorgulamanızı gerçekleştirebilirsiniz.

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