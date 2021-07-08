Dünyada 10 konserveden biri Türkiye’den

Türkiye
'de sağlıklı ve mevsiminde gıda konusunda bilinç arttıkça evlerde yapılan konservelerin sayısı da artıyor. Dördü yurtdışında olmak üzere toplamda 20 fabrika ile üretim yapan Sarten Ambalaj'ın CEO'su Zeki Sarıbekir, "Kavanoz kapaklarında Manisa
'da 1.5 milyar üretime yakınız. Bunların hepsi ev kullanımına gitmiyor, ev kullanımı Türkiye'de yaklaşık 400 milyon. Dolumcular, salçacılar birçok endüstri de alıyor. Eskiden kavanoz kapakları satılmazdı artık marketlerde satmaya başladık" dedi. İki üründe dünya pazarlarında ciddi pay sahibi olduklarını vurgulayan Zeki Sarıbekir, "İhracatçılar listesinde ilk 150'nin içerisindeyiz. İki üründe dünyada çok önemli yerimiz var. Kavanoz kapağında yüzde 10 payımız var. Dünya kavanoz kapağı piyasası yaklaşık 25 milyar adet. Manisa'da 1.5 milyar üretiyoruz. Adana hedefimiz 500 milyon adet. Bulgaristan
'da 500 milyon üretirsek yüzde 10'u yakalayabiliriz. Dünyada teneke kutu pazarının da yaklaşık 7 milyar adet olduğunu. Silivri'de 600 milyon, Hollanda'da 100 milyon, Rusya'da 100 milyon üreterek dünyada üretilen Aerosol kutusunun yüzde 11'ini biz üretiyoruz. Bunun yüzde 80'i ihracat" dedi.
YENİ SINIR KAPISI ŞART
Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Bulgaristan İş Konseyi Başkanı da olan Sarıbekir, Bulgaristan'da iki fabrika açtıklarını ve Doğu Avrupa
'da Bulgaristan'ın ana üsleri olacağını belirtti. Bulgaristan'da iki fabrika ile 350 kişiye istihdam sağlayan ve komşu ülkeden Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Macaristan, Polonya, Avusturya ve çevre ülkelere ihracat yapan şirket, buradaki fabrikalarında metal, gıda ve endüstriyel ambalaj üretimi yapıyor. Zeki Sarıbekir, Bulgaristan'ın Türkiye'nin dışa açılan kapısı olduğunu da belirterek, "Kapıkule
'den günde 30 bin, yılda bir milyon TIR karşılıklı geçiş yapıyor. Türkiye'nin ihracatının yüzde 60'ı Avrupa'ya ve Kapıkule bizim kapımız. Bu kapının açık olması gerekiyor. Üç tane kapımız mevcut. Hamzabeyi, Kapıkule ve Dereköy. Bu üç kapı yeterli değil, alternatif kapılara ve yollara ihtiyacımız var. İlave olarak lojistik merkezleri de kurarak yaşanan sorunları çözebiliriz" dedi.
PANDEMİDE PAKETLİ GIDA TÜKETİLDİ
TOPLAMDA 3 bin 400 kişiye istihdam sağlayan şirketin 2022 ciro hedefi ise 500 milyon dolar
. Pandemi'de evde tüketimin arttığını ve özellikle paketli ürünlerin tüketildiğini belirten Sarıbekir, "Geçen yılı 390 milyon dolar ciro ile kapattık. Bu sene de dolar bazında yüzde 20 büyümeyi bekliyoruz. Otel ve restoranların açılması ile birlikte de büyüme oranları hızla artacak" dedi.