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Giriş Tarihi: 8.7.2021 16:46

EGİAD’dan Yaza Merhaba

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
EGİAD’dan Yaza Merhaba

Adım adım kademeli normalleşmeye geçtiğimiz şu günlerde düzenlenen çeşitli etkinliklerden biri de EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği tarafından organize edilen “Yaza Merhaba” etkinliği oldu.

Şehrin karmaşasından çok uzak masmavi bir noktası Çeşme'de gerçekleşen etkinliğe Positive Live Project Canlı performansı ile eşlik etti.

100'e yakın EGİAD üyesinin katıldığı etkinlikte konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, şehrin yorucu temposundan uzaklaşmak isteyen genç iş dünyası ile pandemi önlemlerini de alarak biraraya geldiklerini ifade ederek, "EGİAD'ın en büyük zenginliği bir arada üretebilmek. Bunun da tek yolu sosyal birliktelik. Bu açıdan bugün bizim için, 2 yıl sonra çok önemli bir gün. Uzun süredir birbirimizden uzak, sosyalleşmeden zorlu bir süreç geçirdik. Şimdi pandemi kurallarına uyarak ilk sosyal etkinliğimizi yüzyüze gerçekleştirmiş olduk. Umarım aşılama ile beraber normal hayata hızlıca dönüş yapabiliriz" dedi.

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EGİAD’dan Yaza Merhaba
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