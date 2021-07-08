Ekonomide 3 önemli adım: Kredi, faizsiz ev sistemi ve dijitalleşme yatırımları...

EXİMBANK KREDİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLECEK

Milletvekilleri bazı maske bezi gibi bazı ürünlerin ihracatındaki sıkıntıların giderilmesini istedi. İthal edilen bazı ürünlere sınırlama getirilmesi ve yerli üretimin teşviki de masadaydı. Muş, "İhracat yapan KOBİ'lerle ilk kez ihracat yapacak KOBİ'lere, Merkez Bankası kaynaklı Eximbank kredileri kullandırılıyor. Bu kredilerin koşullarının ve şartlarının iyileştirilmesi için çalışma yapılıyor" mesajı verdi. Muş, perakende, hal ve kooperatifçilik yasalarının yeni yasama döneminde yasalaştırılacağını bildirdi.