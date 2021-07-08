Kadın girişimcinin lavanta zaferi

Kadın girişimci Dilek Eşiyok Kara, hayata geçirdiği lavanta tarlası ile yaşadığı köye yeni bir cazibe merkezi kazandırdı. İstanbul
'a 1.5 saatlik mesafede bulunan Kırklareli
'ne bağlı Küçükyayla köyünde ürettiği lavantalar çevre illerden dahi ziyaretçi çekmeye başladı. Lavantaları ile ünlü Isparta
'ya gidemeyenler için yakın bir alternatif oluşturan Kara'nın eşiyle birlikte geçen yıl başlattığı girişimin bölgede yayılması ve yeni bir geçim kaynağına dönüşmesi bekleniyor.
HER YIL BÜYÜYECEK
Lavanta tarlası fikrinin Edirne
'de düzenlenen bir etkinlikte doğduğunu söyleyen Kara, "Rüzgâr güllerinin gölgesinde büyüyen lavantalarımızın henüz ilk yılı. Ancak çevre illerden bile şuan ziyaretçi çekiyoruz. Eşim ile birlikte ciddi bir emek verdik. Tamamen kendi kaynaklarımız ile burayı hayata geçirdik. Gelecek yıl daha verimli bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz "dedi. Trakya Küçükyaylalılar Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Selami Tetik ise, köylerinin son dönemde yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Pandemi sürecinde doğanın değerinin de daha iyi anlaşıldığını belirten Tetik, "Burası tam bir oksijen deposu. Son dönemde köyümüze yoğun ilgi var. Gerek İstanbul'a yakınlığı gerekse de eşsiz doğası nedeniyle her kesimden misafir ağırlıyoruz" diye konuştu. Konuyla iligili olarak Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek ise lavanta yağının kıymetli bir yağ olduğunu söyledi. Tülek, bölgede üretilen lavanta yağının da uluslararası standartlarda olduğunu vurguladı. İlaçtan kozmetiğe kadar birçok alanda kullanılan lavanta yağının kilosu 100 euroya kadar alıcı buluyor.