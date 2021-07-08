Kamu işçileri için ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 2021 tediye miktarı ne kadar? Kamu işçileri için ek ödeme tarihi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karar sonucu kamu işçileri için tediye ödemeleri ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu. İşçilerin ek ödeme miktarları da böylece belli oldu. Karara göre, kamu işçileri bayrama girmeden tediye ödemelerini alacak. 2021 tediye miktarı ne kadar? İşte kamu işçileri için ek ödeme (tediye) tarihi!
TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre kamu işçileri 2021'de yapılacak olan tediye ödemelerinin ilk yarısını 16 Temmuz'da, Kurban Bayramı öncesinde alacak. Ödemelerin ikinci yarısı ise 17 Aralık'ta yapılacak.
İLAVE TEDİYE NEDİR, KİMLERE VERİLİR?
Kamu işçilerine 6772 sayılı kanun kapsamında yılda 52 günlük ilave tediye ücreti ödenmektedir. Kanunla güvence altına alınan bu haktan tüm kamu işçileri faydalanmaktadır. Ödemelerin yapılacağı tarih ise yıl içinde değişiklik gösterebilmektedir. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.
2021 İLAVE TEDİYE MİKTARI NE KADAR?
İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2021 yılı tediye miktarı da işçinin günlük ücreti üzerinden hesaplanarak 52 günlük ücretinin yarısı kadar ödeme sağlanacak. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılmaktadır.