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Giriş Tarihi: 8.7.2021 09:40 Son Güncelleme: 8.7.2021 09:40

Kurban bayramı emekli ikramiyesi için geri sayım başladı! 2021 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, kaç para, zamlı mı yatacak?

Kurban bayramı emekli ikramiyesi için geri sayım başladı! 2021 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, kaç para, zamlı mı yatacak?

Kurban bayramı emekli ikramiyesi 2021, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte, zamlı maaşlarına kavuşan emekliler, gözünü Kurban Bayramı öncesi verilecek olan ikramiyelere çevirdi. Bu noktada, emekli kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyeleri kaç para, zamlı mı yatacak soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Paylaşılan son resmi açıklama ile birlikte, kurban bayramı emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu. Peki, 2021 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, kaç para, zamlı mı yatacak? İşte detaylar;

Kurban bayramı emekli ikramiyeleri için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz gün açıklanan enflasyon oranları ile birlikte emekliler zamlı maaşına kavuştu. Şimdi ise gözler emekli kurban bayramı ikramiyesine çevrildi. Kurban Bayramı tarihi göz önünde bulundurulduğunda emekli bayram ikramiyeleri için de 12-19 Temmuz tarih aralığı bekleniyor. Peki, emekli ikramiyeleri 2021 ne kadar oldu, bu ay emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak?

GÖZLER EMEKLİ KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİNDE!

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak Mayıs'ta alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı ikramiyesi, Temmuz'da emekli aylığı bağlananlara da ödenecek.

Bunun için en geç Haziran sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor. Haziran'da emeklilik için başvuranlar, bu yılki ikinci ikramiyeyi cebine koyabilecek.

Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren ikramiye almaya başlayacak.

KİME, NE KADAR ÖDENECEK?

Emekli: 1.100 TL

Ölüm aylığı (% 25): 275 TL

Ölüm aylığı (% 75): 825 TL

Ölüm aylığı (% 50): 550 TL

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Kurban Bayramı ikramiyesi büyük ihtimalle 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.

Tam tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Haziran ayı sonuna kadar sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlara, Temmuz'da maaşlarının bağlandığı tarihte bin 100 lira tutarındaki ikramiyeleri yatırılacak.

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Kurban bayramı emekli ikramiyesi için geri sayım başladı! 2021 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, kaç para, zamlı mı yatacak?
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