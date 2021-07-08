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Giriş Tarihi: 8.7.2021

Ruslar turizme ticareti de ekledi

METİN CAN METİN CAN
Ruslar turizme ticareti de ekledi

Yasakların kalkmasıyla birlikte binlerce Rus iş insanı alım için Türkiye’ye gelmeye başladı. Yeni moda hem tatil hem ticaret

Rusya ile turizm aşkı beraberinde ihracatı da güçlendirmeye başladı. Son bir ayda yasaklara rağmen binlerce Rus işadamı Antalya'daki fuarlara akın etti. Yasakların kalkmasıyla birlikte ise rakamlar katlandı. Bu yılki beklenti, 50 bin Rus iş insanının hem tatil hem ticaret için Türkiye'ye gelmesi. Son veriler de bu hedefi destekliyor. Yasakların kalktığı 22 Haziran günü fuar için start veren Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) 700 Rus işadamını Türkiye'ye alım için getirdi. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Leather&Fur Fuarı, 700'ü Rus olmak üzere 14 ülkeden yaklaşık bin 100 yabancı sektör profesyonelini Antalya'da ağırladı. TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, "Olmazı oldurarak sadece beş iş günü içerisinde tüm operasyonu tamamladık ve Ruslar başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen alıcıları fuarımızda ağırladık" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, deri sektörünün ihracattaki pozitif ivmesine vurgu yaptı. Bu yılın ilk beş ayında 641 milyon dolar ihracat gerçekleştiren deri sektörü fiziki fuarlarla toplam ihracata verdiği katkıyı sürdürüyor. Fuarın açılışına Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katılım gösterdi.

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Ruslar turizme ticareti de ekledi
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