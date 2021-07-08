Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA || Altın fiyatları kritik seviyede! 8 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 8.7.2021 07:19 Son Güncelleme: 8.7.2021 07:20

SON DAKİKA || Altın fiyatları kritik seviyede! 8 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA || Altın fiyatları kritik seviyede! 8 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri binlerce kişinin gündemine geliyor. Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel rakamları yakından takip edenler alış satış rakamlarını takip edebiliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde sarı metal üzerindeki değişiklikler devam ederken gram altın 502 lira, çeyrek altın 813 liradan güne başladı. Ellerindeki değerli metalin anlık grafiğini öğrenmek isteyenler kuyumculara gitmeden önce canlı altın fiyatları araştırması yapıyor. Peki 8 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar ile son dakika altın fiyatları

Son dakika… Kapalıçarşı altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği bugünde devam ediyor. Yatırımlarını bu yönde değerlendirmek isteyen vatandaşlar güncel ve canlı rakamları merak ediyor. Son günlerde anlık değişiklikler gözlemlenirken gram altın fiyatının 500 TL'nin altına düşmesi piyasaları oldukça hareketlendiriyor. Öte yandan cumhuriyet altını 3 bin lira civarında işlem görüyor. Peki Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel ve canlı altın fiyatları son dakika

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 452,50

SATIŞ: 484,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.293,00

SATIŞ: 3.363,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.222,94

SATIŞ: 3.285,64

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.625,00

SATIŞ: 1.654,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.340,00

SATIŞ: 3.394,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 813,00

SATIŞ: 827,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 502,08

SATIŞ: 502,17

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA || Altın fiyatları kritik seviyede! 8 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA