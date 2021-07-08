Ticaret Bakanlığı, bazı taşınmazları kullanıma sunmak için ilana çıktı

Ticaret Bakanlığı'nın ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Antalya Serbest Bölgesi'nde Ticaret Bakanlığı tasarrufunda bulunan üstyapılar, verilecek ruhsat süresine bağlı olarak kullandırılacak. Bu amaçla bölgede faaliyet göstermek isteyen yatırımcılardan dolar bazında teklif alınacak.

Başvuru için gerekli bilgiler, Antalya Serbest Bölge Müdürlüğünden temin edilebilecek. Başvurular, dolar bazında kapalı zarf içindeki fiyat teklifi ve gerekli belgelerle Antalya Serbest Bölge Müdürlüğüne yapılacak.

Söz konusu üstyapılar için gerçekleştirilecek başvurulara ilişkin bilgiler Antalya Serbest Bölge Müdürlüğünden temin edilebilecek.

Yatırımcılar bugünden itibaren 30 gün içinde teklif verebilecek.