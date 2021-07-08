Türk Telekom’dan ‘oltalama’ uyarısı

Türk Telekom
Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal
, özellikle yazlık sezonunun açılması ile birlikte Türk Telekom adını kullanarak vatandaşlara internet satmaya çalışan dolandırıcıların sayısının da hızla arttığını tespit ettiklerini belirtti. Vatandaşı çoğunlukla 0850'li hatlardan arayarak internet satmaya çalışan dolandırıcılara karşı uyaran Önal, "Konuyu Ulaştırma Bakanımız ve bakan yardımcımız ile Ticaret Bakanımıza da ilettim. Ayrıca bu konuda 122 firma için BTK'ya 226 firma için de Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunduk. Türk Telekom'un marka itibarını da zedeleyecek şekilde yapılan bu dolandırıcılık ile vatandaşlarımız mağdur ediliyor" dedi. Bu konuda birçok dava kazandıklarını anlatan Önal, "Bu dolandırıcılar Türk Telekom'un köklü bir kurum olması nedeniyle markamızın adını kullanarak güven kazanmaya çalışıyor, ardından altında x,y,z firmaları yazan sözleşmelerle 'oltalama' diye tabir edilen yöntemle vatandaşı dolandırıyorlar. Biz bu numaraları tespit ediyoruz, BTK'ya şikâyet ediyoruz" diye konuştu.
17.8 MİLYAR DOLAR YATIRIM
Toplantıda Türk Telekom'un yatırımları hakkında da bilgi veren Önal, "Türkiye
'nin en yüksek yatırım yapan teknoloji şirketlerinden biriyiz. Ülkenin dijital dönüşümü için, 2005'teki özelleştirmeden bu yana şirket satın alımları dahil 17,8 milyar dolar
yatırım gerçekleştirdik. Dijitalleşmenin olmazsa olmazı fiber altyapımızı yaygınlaştırmak için yatırımlarımızı son 10 yılda 2'ye katlarken; müşterilere ulaştırdığımız fiberi ise 10 katından fazla artırdık. 2021 yatırım hedefimizi 2020'ye göre yaklaşık yüzde 20'lik bir artış ile 8 milyar lira olarak belirledik" dedi.
MÜZE VE SERGİ DE GEZİLDİ
Önal, gazetecilere Türk Telekom Şebeke Yönetim Merkezi
, Siber Güvenlik Merkezi
ve kampüs içerisinde yer alan İletişim Müzesi'ni de gezdirdi. Sonrasında ise yine Türk Telekom tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
'nde görme engellilere yönelik hazırlanan sesli betimlemeli eserlerden oluşan Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi
'ni tanıttı.
YERLİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
TÜRKIYE'DE siber güvenlik hizmeti sağlayan ilk telekom operatörü olarak, bin 500 metrekareyi aşan Siber Güvenlik Merkezleri'nde müşterilerine yakın geleceğin ve günümüzün siber saldırılarına karşı güvenlik hizmetleri sunduklarını anlatan Önal, "2021 stratejilerimizden birini de yerli ve millî ekosisteme destek vererek ülkemizin donanım/yazılım ve lisans gibi ithalat kalemlerini azaltmak ve Siber Vatan kapsamında yerli ürün ve servis portföyümüzle kurumsal müşterilerimize hizmet vermek olarak belirledik. Bu doğrultuda hem yerli millî ürünler geliştiriyor hem de yerli üreticilerle iş geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz. Şu ana kadar ürün yerlileştirme kapsamında 11 adet ürünün kısmi yerlileştirilmesi yapıldı" dedi.