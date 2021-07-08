Turkcell, yenilenebilir enerjide gaza bastı

Turkcell
, 2030 yılına kadar elektrik tüketimini yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon olma hedefleri kapsamında attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Şirket, İzmir Karadağ Rüzgâr Enerjisi Santrali'ni (RES) bünyesinde bulunduran Boyut Grup Enerji
'yi satın almak için hisse devir sözleşmesi imzalandı. Devir, ilgili mercilerden gerekli izinlerin ve ön şartların tamamlanması sonrasında gerçekleştirilecek. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan
, "Sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarının hayata geçirilmesine öncülük ediyor ve çevre dostu kaynaklardan elektrik tedarik eden bir şirket haline gelmeyi hedefliyoruz" dedi.
LİSANS SÜRESI 2057'DE BİTECEK
İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi Santrali
'nin yüksek üretim verimliliğine de vurgu yapan Erkan, Turkcell'in sürdürülebilirlik odağını güçlendirmeyi ve çevreye bıraktığı izin daha da azalmasını amaçladıklarını ifade etti. 2016'da devreye alınan santralin lisans süresinin 2057'ye kadar devam edeceğini aktaran Murat Erkan, "Turkcell Enerji
, Enerjicell markasıyla tüm Türkiye'de bireysel ve kurumsal serbest tüketici kapsamındaki elektrik tüketicilerine hizmet veriyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızın yanı sıra, yeşil enerji şirketleri ile yaptığımız elektrik ticaretleri sayesinde de çevreci yöntemleri teşvik etmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde Turkcell Enerji Çözümleri
'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını devam ettirerek, Turkcell'i sıfır karbon salınımı olan bir şirket haline getirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
5 YILDA 5 MİLYON DOLAR GELİR HEDEFİ
TURKCELL, işletme değerinin 29.6 milyon dolar
olarak belirlendiği Boyut Grup Enerji'nin satın alımında, şirketin net borçları sonrasında 11.5 milyon dolar tutarında nakit çıkışı gerçekleştirecek. Toplam kurulu gücü 18 MW olan İzmir Karadağ RES'in yılda yaklaşık 67.5 GWh'lik bir üretim gerçekleştirme kapasitesine sahip ve bu sayede 22 bin 500 konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Santralin 2026 yılı sonuna kadar devlet alım garantisi bulunduğundan, 2021- 2026 arası dönemde yıllık gelirinin 5 milyon dolar olması bekleniyor.