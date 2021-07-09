153 girişimciye 200 bin TL destek

TÜBİTAK
, 153 girişimcinin Teknogirişim Sermayesi Desteği almaya hak kazandığını duyurdu. Desteği almaya hak kazanan girişimciler, 1 Ağustos'a kadar şirketlerini kurarak TÜBİTAK'la sözleşme imzalayacak. Programa kabul edilen girişimcilere 200 bin TL'ye kadar destek veriliyor. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı, yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimcilerin fikirlerini somut işlere dönüştürmelerini sağlıyor. 2012'de başlatılan BİGG programı, 2012-2021 yılları arasında bin 672 teknogirişim firmasını sermaye desteğiyle buluşturdu. Programın 2020 yılı 1'inci çağrısına 4 bin 482 girişimci başvuruda bulundu. Yapılan başvurulardan bin 522 girişimci 1'inci aşama desteği aldı. Uygulayıcı kuruluşlar tarafından iş planına onay verilen 472 girişimcinin iş planları TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2. aşama panelleri kapsamında değerlendirildi. Akademisyenler, sanayiciler ve yatırımcılardan oluşturulan panel değerlendirmeleri sonucunda 153 girişimci 200 bin TL'yi bulan 2. aşama desteği almaya hak kazandı.
153 GİRİŞİM YER ALDI
BİGG desteğinden yararlanacak girişimcilerin belirlenmesiyle beraber girişimcilerin iş fikirlerini ticarileştirme süreci başladı. Desteği almaya hak kazanan 153 girişimcinin Temmuz ayında şirketlerini kurarak TÜBİTAK'la sözleşme imzaladığını belirten IFASTURK
Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Mesut Şenel, "Girişimciler, 1 Ağustos 2021'de iş planlarını gerçekleştirmek üzere çalışmalara başlayacak. Fikirlerin somut işlere dönüştüğü bu aşamada girişimcilerin yanında olacağız. Girişimcilerin desteğe başvururken kurdukları hayallere kavuşmalarına katkı sağlayacağız" açıklamasında bulundu.