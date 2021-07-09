Akbank’ta işler normale döndü

YAŞANAN teknik aksaklık nedeniyle dijital kanallarına iki gündür erişilemeyen Akbank
, sorunun çözülmesinin ardından tüm servislerin normale döndüğünü açıkladı. Sorunun çözülmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan banka, mağduriyet yaşayan müşteriler ve paydaşlarından özür dileyerek, 12 Temmuz 2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden kartla yapılacak para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretlerin iade edileceğini kaydetti.