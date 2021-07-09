Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 9 Temmuz 2021 Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Fiyatlarında yaşanan ani iniş ve çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken sarı metalin serbest piyasalardan gelen son verilere göre gram fiyatının 503 TL'den işlem gördüğü kaydedildi. Öte yandan "9 Temmuz 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları internet aracılığı ile gün içerisinde çokça kez yanıt arıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 455,04
SATIŞ: 486,64
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.311,00
SATIŞ: 3.385,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.225,18
SATIŞ: 3.288,69
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.634,00
SATIŞ: 1.655,00
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CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.341,00
SATIŞ: 3.391,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 817,00
SATIŞ: 832,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 504,16
SATIŞ: 504,25
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