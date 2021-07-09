Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karar sonucu kamu işçileri için tediye ödemeleri ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu. İşçilerin ek ödeme miktarları da böylece belli oldu. Karara göre, kamu işçileri bayrama girmeden tediye ödemelerini alacak. 2021 tediye miktarı ne kadar? İşte kamu işçileri için ek ödeme (tediye) tarihi!

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre kamu işçileri 2021'de yapılacak olan tediye ödemelerinin ilk yarısını 16 Temmuz'da, Kurban Bayramı öncesinde alacak. Ödemelerin ikinci yarısı ise 17 Aralık'ta yapılacak.