Kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar?

Koronavirüs salgınında ekonomik açıdan sıkıntı çeken vatandaşlar kredi faiz oranları ile ilgili güncellemeleri merak ediyor. Pandemi süreci ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, milyonlarca vatandaş bankaların kredi paketlerini takibi sürdürüyor. Bu kapsamda bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranları 2021

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,58'den,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.51'den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.50'den

Bayram Kredisi Kampanyası: %1.51'den

YAPI KREDİ

İhtiyaç kredisi: 2,23 - 1,79

Taşıt kredisi: Araca göre değişmektedir.

Konut kredisi: %1.37

QNB FİNANSBANK

İhtiyaç kredisi: 1.39

Taşıt kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.69

GARANTİ BBVA

İhtiyaç kredisi: 1,84-1,69 arası değişiyor.

Taşıt kredisi: 1.72-1,69 arası değişiyor.

Konut kredisi: 1.42'den başlıyor ve 1.75'e kadar ulaşıyor. (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)