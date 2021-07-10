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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatlarında şaşırtan hareketlilik: Gram fiyatı 500 TL'yi aştı! 10 Temmuz 2021 bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.7.2021 19:00

Altın fiyatlarında şaşırtan hareketlilik: Gram fiyatı 500 TL'yi aştı! 10 Temmuz 2021 bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında şaşırtan hareketlilik: Gram fiyatı 500 TL'yi aştı! 10 Temmuz 2021 bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları serbest piyasalardan gelen son dakika gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlem gününe fiyatlarda düşüş gözlemlense de gelen bilgiye göre altının gram fiyatı halen 500 TL'nin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Öte yandan "10 Temmuz 2021 bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yatırımcılar tarafından gündeme taşınıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

Son dönemde altın fiyatları grafiğinde yaşanan yukarı yönlü hareketlilikle beraber son dakika canlı ve güncel rakamlar yakından takip ediliyor. Serbest piyasalardan sabah saatlerinde gelen verilere göre haftanın ilk işlem gününde altının gram fiyatı 503 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 816 TL olarak kaydedildi. Hal böyleyken "10 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu güncel yanıtını arıyor. Yatırımcılar önümüzdeki günlerde fiyatlarda nasıl bir yön gelişeceğini merak ediyor. İşte son dakika altın fiyatları ve tüm detaylar…

Son Dakika Altın Fiyatları 4 Temmuz canlı rakamlar! Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 455,04

SATIŞ: 486,64

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.311,00

SATIŞ: 3.385,00

Son Dakika Altın Fiyatları 4 Temmuz canlı rakamlar! Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.225,18

SATIŞ: 3.288,69

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.634,00

SATIŞ: 1.655,00

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Son Dakika Altın Fiyatları 4 Temmuz canlı rakamlar! Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.341,00

SATIŞ: 3.391,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 817,00

SATIŞ: 832,00

Son Dakika Altın Fiyatları 4 Temmuz canlı rakamlar! Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 504,16

SATIŞ: 504,25

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Altın fiyatlarında şaşırtan hareketlilik: Gram fiyatı 500 TL'yi aştı! 10 Temmuz 2021 bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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