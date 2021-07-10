Cari açık 8 ayın en düşük seviyesinde

Cari açık mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre 919 milyon dolar
azalarak 3 milyar 818 milyon dolara indi. 5 aylık açık 18.1 milyar dolardan 12.7 milyar dolara gerilerken, yıllık açık 31.8 milyar dolarla Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ekonomistler, kısıtlamaların ve seyahat engellerinin kaldırılmasıyla birlikte turizm gelirlerindeki artışla birlikte cari açıktaki iyileşmenin gelecek aylarda da görüleceğini belirtti. Merkez Bankası
tarafından açıklanan verilere göre altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, geçen yılın mayıs ayında 2 milyar 83 milyon dolar açık vermişken, mayısta 774 milyon dolar açık verdi.
RESMİ REZERVLER ARTTI
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 665 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mayısta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 304 milyon dolarlık net giriş oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 836 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Resmi rezervlerde ise 1 milyar 281 milyon dolar arttı.