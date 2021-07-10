Temmuz ayı Memur emekli maaş zammı hesaplama tablosu ve ekranı: 2021 Bu yıl Zamlı maaşlar ne zaman yatacak, memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

15 TEMMUZ'DA HESAPLARDA



Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 5,45'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 8.45 oldu. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yıl başında yüzde 7.36, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılmıştı.





EMEKLİYE BEREKETLİ AY OLACAK



Emekliler hem aylıklarını zamlı alacak hem de Kurban Bayramı öncesi hesaplarına 1100 lira ikramiye yatacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8.45 olacak. Buna göre eşi çalışmayan iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 880 liraya yükselecek. SSK'lı 2000 öncesi en düşük emekli aylığı 2 bin 420 liradan 2 bin 624 liraya, en düşük Bağ-Kur aylığı bin 763 liradan bin 912 liraya, en düşük tarım aylığı da bin 662 liradan bin 802 liraya çıkıyor.





2000 SONRASI EMEKLİLERİN DE ARMAYA BAŞLIYOR



SSK'dan 2000 tarihinden sonra emekli olanların aylıkları Ocak ayında bin 447 liraya çıkacaktı. Geçen yıl Nisan ayında en düşük emekli aylığının bin 500 liraya çıkarılmasının ardından geçen yıl Temmuz ve bu yılın Ocak aylarında artış yapılmadı. Bu kapsamdaki emeklilerin normal emekli aylığı bu aydan itibaren yeniden artmaya başlayacak.





YAŞLILIK AYLIĞI, EVDE BAKIM ÜCRETİ DE ARTTI



65 yaş aylığı 763 liradan 828 liraya çıktı. Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 662, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 992 liraya yükseldi. Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 798 liraya ulaştı.



KIDEM TAZMİNAT TAVANI



Kıdem tazminatı tavanı enflasyon oranlarının açıklanması ve memur zamlarının belli olması ile şekillendi. Ocak ayından Temmuz ayına geçen 6 aylık enflasyonun belirlenmesiyle birlikte bu enflasyonun yüzde 3'lük toplu sözleşme zammını geçmesi halinde oluşacak fark memur ve memur emeklilerine ödeniyor. Bu oran da kıdem tazminatı tavanının artışını belirliyor. Ocak ayında yapılan artışla birlikte temmuz ayına kadar uygulanan kıdem tazminatı tavanı 7 bin 638 lira olmuştu. 6Buna göre Temmuz ayı itibariyle yılsonuna kadar geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı 8 bin 224 liraya çıktı.





TABLO: 1

Memur Maaşları (Net/TL)

Unvan ve Derece..............Ocak.....Temmuz..

Vali.............................14.835....16.089...

Genel Müdür(1/4)............14.917....16.177...

Şube Müdürü (Lisans-1/4)....7.862......8.526...

Memur (Lisans-9/1)............4.866........5.277...

Öğretmen (1/4)..................6.074.......6.587....

Kaymakam (1/4)...............13.671.....14.826....

Başkomiser(3/1).................7.858.......8.522...

Polis memuru(8/1)...............6.883.......7.465....

Uzman doktor (1/4)..............9.337......10.126...

Hemşire (lisans 5/1)..............5.893.......6.391...

Mühendis (1/1)....................8.025......8.703....

Teknisyen (lise11/1) ...............5.063......5.491...

Araştırma Görevlisi (7/1)..........7.621.......8.265...

Vaiz (1/4).............................6.311.......6.844..

Avukat (1/4)...........................7.663.....8.311..

En düşük memur maaşı...............4.500......4.880....

(Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan, kişiye ödenen aile yardımı, 0-6 yaş grubu, 2 çocuk yardımı dikkate alınmıştır)



TABLO:

EMEKLİMEMUR AYLIKLARI(TL) OCAK/TEMMUZ

Müsteşar (1/1)..................10.886......11.806.....

Genel müdür (1/1)...............9.622......10.435...

Şube müdürü (Lisans - 1/4)....3.692.........4.004.....

Memur (Lisans - 1/4)............3.612......3.918....

Öğretmen (1/4)...................3.715........4.029......

Kaymakam (1/4)................ 6.307..........6.840.....

Başkomiser (1/4).................3.842.........4.167.....

Polis memuru (8/1)...............3.842.........4.167.....

Hemşire (Lisans - 1/4)............3.611........3.916....

Mühendis (1/4).....................4.531.........4.913....

Teknisyen (Lise -1/4)............3.153..........3.419....

Profesör (1/4)........................8.618......9.346..

İmam-hatip...........................3.715.......4.029....

Avukat (1/4)...........................3.715......4.029

En düşük memur emekli aylığı...3.021......3.276...

(Memur emekli aylıklarına ek ödeme dâhil)



TABLO:



EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI

OCAK/TEMMUZ

SSK (2000 ÖNCESİ)..... 2.420.....2.624

SSK (2000 SONRASI)...1.500.....1.627

BAĞ-KUR (ESNAF)......1.763.....1.912

BAĞ-KUR (TARIM).......1.662....1.802

EMEKLİ SANDIĞI.........3.020....3.275...



SOSYAL ÖDEMELER:



65 yaş aylığı...............763......828...

Evde bakım desteği.....1.657.....1.797.94...

Kıdem tazminatı tavanı...7.638..... 8.261..

Engelli aylığı (yüzde 40-69)....609,61....661,12...

Engelli aylığı (yüzde 70 ve üstü)....914,42....991,68

Engelli maaşı ( 40-69)................567,96......662....