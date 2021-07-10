Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Hazine Bakanı Elvan, Janet Yellen ile görüştü
Giriş Tarihi: 10.7.2021

Hazine Bakanı Elvan, Janet Yellen ile görüştü

Hazine Bakanı Elvan, Janet Yellen ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde üçüncüsü yapılacak G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldı.
Bakan Elvan, G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile bir araya geldi. Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Lütfi Elvan ABD Hazine Bakanı Yellen ile, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bakan Elvan, "Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik" değerlendirmesinde bulundu.
BAKAN Elvan dün ayrıca Güney Koreli mevkidaşı Nam-Ki Hong ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Elvan, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazine Bakanı Elvan, Janet Yellen ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA