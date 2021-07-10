Hazine Bakanı Elvan, Janet Yellen ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 Dönem Başkanı İtalya
'nın ev sahipliğinde üçüncüsü yapılacak G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldı.
Bakan Elvan, G20 kapsamında ABD
Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile bir araya geldi. Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Lütfi Elvan ABD Hazine Bakanı Yellen ile, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bakan Elvan, "Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik" değerlendirmesinde bulundu.
BAKAN Elvan dün ayrıca Güney Koreli mevkidaşı Nam-Ki Hong ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Elvan, Fransa
Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.