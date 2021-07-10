Giriş Tarihi: 10.7.2021

Karşılıksız çeke cezada erteleme uzatılıyor Eda IŞIK

Karşılıksız çekten cezaların infazının durdurulmasına ilişkin 24 Mart 2020 tarihi, 30 Nisan 2021’e uzatıldı. Böylece mağdur olanların sayısı da azaldı. Ayrıca tütün ticaretine ceza da ertelendi