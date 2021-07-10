KOSGEB desteğe bir ay daha devam edecek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen imalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik hızlı destek programında başvuru süresini 6 Ağustos'a kadar uzattı. İlk başvuruları 3-21 Mayıs'ta alınan programın kapsamı genişletilerek, programdan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla 21 Haziran-9 Temmuz döneminde ikinci başvuru açılmıştı. Programın ikinci fazında bugün sona erecek başvuru dönemi 28 gün uzatıldı. KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt
, "Şartları sağlayan mikro ve küçük ölçekli işletmeleri desteğimizden faydalanmaya davet ediyoruz" dedi. Programdan yararlanmak için işletmelerin Kovid-19 salgınından önce faaliyette bulunması ve 2019'da en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekiyor. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerde bu asgari gelir kriterine bakılmayacak. 2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında gelir kaybı olan işletmeler programdan faydalanabilecek.
Gelir kaybı kriterinde 2019 yılı toplamıyla 2020 toplamı yani 12 aylık dönem dikkate alınacak. Gelir kaybı, KDV beyannamesi üzerinden değil, defter türüne bakılmaksızın hesaplanacak. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler bu kriterden de muaf olacak. Desteğin geri ödeme süreci 2024'te başlayacak ve 2025'in sonuna kadar devam edecek.