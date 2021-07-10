Koronavirüs salgınında ekonomik açıdan sıkıntı çeken vatandaşlar kredi faiz oranları ile ilgili güncellemeleri merak ediyor. Pandemi süreci ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, milyonlarca vatandaş bankaların kredi paketlerini takibi sürdürüyor. Bu kapsamda bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Akbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Yapıkredi ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranları 2021
İhtiyaç Kredilerinde %1,58'den,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
Tüketici kredisi: %1.51'den
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
Taşıt kredisi: %1.50'den
Bayram Kredisi Kampanyası: %1.51'den
İhtiyaç kredisi: 2,23 - 1,79
Taşıt kredisi: Araca göre değişmektedir.
Konut kredisi: %1.37
İhtiyaç kredisi: 1.39
Taşıt kredisi: 1.79
Konut kredisi: 1.69
İhtiyaç kredisi: 1,84-1,69 arası değişiyor.
Taşıt kredisi: 1.72-1,69 arası değişiyor.
Konut kredisi: 1.42'den başlıyor ve 1.75'e kadar ulaşıyor. (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)