Tarım Kredi’den 355’inci market

Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı Tarım Kredi Kooperatif Market'in 355'inci şubesi Antalya'da törenle açıldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Muratpaşa ilçesindeki açılış töreninde, köylü çocuğu olduğunu, bu nedenle Tarım Kredi Kooperatifinin kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi. Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır da Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olduklarını, 158 yıldır Türk çiftçisine hizmet ettiklerini dile getirdi. Kooperatif marketlerin, üretimde devamlılığı sağlarken, tüketicilerin kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması açısından denge unsuru olduğunu söyleyen Kacır, "Marketlerin amacı, yerli üretimi desteklerken aynı zamanda piyasa regülasyonunu sağlamaktır" dedi.