THY’de maaşlara yüzde 18.45 zam

Türk Hava Yolları (THY) yetkili çalışan sendikası Hava-İş ile bu yılın ikinci altı aylık dil-i mi için maaş zam oranında anlaşma sağladı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ile Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal arasında imzalanan anlaşmaya göre THY çalışanları yılın ikinci altı aylık dilimi için ilk altı ay enflasyon farkına ek olarak yüzde 10 oranında maaş zammı alacak. Toplam yüzde 18.45 olarak yansıyacak zam oranı Türkiye'de görevli çalışanlar ile operasyonları başlayan hatlarda görev yapan yurtdışı çalışanları kapsayacak. İlker Aycı, "Kovid-19 salgını havacılık endüstrisi için tsunami etkisi yaratırken Türk Hava Yolları tüm çalışanlarının çabası ve fedakârlığıyla güçlü durmayı başardı. Şimdiyse güneş bizim için yeniden doğuyor" dedi.