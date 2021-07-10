Turkcell 150 genci iş hayatına katıyor

Turkcell
'de tam zamanlı çalışma fırsatı sunan GNÇYTNK 2021'in işe alım süreçleri tamamlanırken, 66 binden fazla başvuruyla yeni bir katılım rekorunun kırıldığı program kapsamında, 150 genç iş hayatına Turkcell'de adım atacak. Yaklaşık 2 bin adayın değerlendirilmesinde yapay zeka
kullanılırken, sonuçları yapay zeka algoritması tarafından değerlendirilen 1.603 aday, video mülakat süreçlerine dahil oldu. Turkcell Genel Müdür Yardımcı Serhat Demir, Türkiye'nin genç yeteneklerini bulmak ve onlara kapılarını açmak için yıllardır devam ettirdikleri GNÇYTNK programını önümüzdeki yıllarda da sürdüreceklerini söyledi.