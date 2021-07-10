Yapı Kredi’den 18 yaş altına BES

Yapı Kredi
, Allianz güvencesiyle 18 yaş altı çocuklar için avantajlı bireysel emeklilik fırsatları sunmaya başladı. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, "1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında adına bireysel emeklilik hesabı açılan çocuklar için tamamlayıcı sağlık sigortası ya da modüler sağlık sigortasında yüzde 10 indirim fırsatı sunuyoruz. Ücretsiz asistans hizmetleriyle, çocuk sağlığı danışma, pedagog/ psikolog danışma, eğitim koçluğu, kariyer koçluğu, hobi, indirimli etüt merkezleri, dil kursları, kırtasiye, yayınevi, yaz-kış kampları konularında destek oluyoruz" dedi.