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Giriş Tarihi: 10.7.2021

Yapı Kredi’den 18 yaş altına BES

Yapı Kredi’den 18 yaş altına BES
Yapı Kredi, Allianz güvencesiyle 18 yaş altı çocuklar için avantajlı bireysel emeklilik fırsatları sunmaya başladı. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, "1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında adına bireysel emeklilik hesabı açılan çocuklar için tamamlayıcı sağlık sigortası ya da modüler sağlık sigortasında yüzde 10 indirim fırsatı sunuyoruz. Ücretsiz asistans hizmetleriyle, çocuk sağlığı danışma, pedagog/ psikolog danışma, eğitim koçluğu, kariyer koçluğu, hobi, indirimli etüt merkezleri, dil kursları, kırtasiye, yayınevi, yaz-kış kampları konularında destek oluyoruz" dedi.
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Yapı Kredi’den 18 yaş altına BES
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