Yatırım rüzgarı

Giriş Tarihi: 10.7.2021

Ertelenen talebin canlanması ile stokların tüketilmesi, ihracatta kırılan rekorlar ve kapasite artırımı isteği, yatırımları şahlandırdı. Bankaların ticari kredileri 1.6 trilyon lira ile tarihi zirveye çıktı