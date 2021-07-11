100 milyarlık yatırım sürüyor

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, ülke genelinde yatırım değeri 100 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutunun inşası için aralıksız çalıştıklarını söyledi. Bakan Kurum, Trabzon
'un Ortahisar
ilçesindeki Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi
'nin birinci etabının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Trabzonlulara verdikleri sözü yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, şehrin büyük dönüşümü için önemli bir adım attıklarını kaydetti.
1 MİLYON SOSYAL KONUT
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın, 2012'de kentsel dönüşümü başlatırken verdiği "Bedeli ne olursa olsun" sözünü yerde bırakmadıklarının altını çizen Kurum, şöyle devam etti: "1.5 milyon konutun dönüşümünü sağladık. 81 ilde 1 milyon sosyal konut ürettik. Toplamda 10 milyon vatandaşımızın bu konutlarda güvenle oturmasını temin ettik."