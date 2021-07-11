Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 100 milyarlık yatırım sürüyor
Giriş Tarihi: 11.7.2021

100 milyarlık yatırım sürüyor

100 milyarlık yatırım sürüyor
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde yatırım değeri 100 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutunun inşası için aralıksız çalıştıklarını söyledi. Bakan Kurum, Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etabının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Trabzonlulara verdikleri sözü yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, şehrin büyük dönüşümü için önemli bir adım attıklarını kaydetti.

1 MİLYON SOSYAL KONUT
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2012'de kentsel dönüşümü başlatırken verdiği "Bedeli ne olursa olsun" sözünü yerde bırakmadıklarının altını çizen Kurum, şöyle devam etti: "1.5 milyon konutun dönüşümünü sağladık. 81 ilde 1 milyon sosyal konut ürettik. Toplamda 10 milyon vatandaşımızın bu konutlarda güvenle oturmasını temin ettik."
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
100 milyarlık yatırım sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA