Hazine’den 3 ihale, 2 kira sertifikası

HAZİNE
ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi ve 2 kira sertifikası satışı yapacak. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, pazartesi günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Salı günü düzenlenecek ihalede, 10 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE
'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı da olacak. Çarşamba günü de tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı gerçekleştirilecek. İhalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, ABD dolar
ı cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı yapılacak. Ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli ABD doları cinsi kira sertifikasının da doğrudan satışı olacak.