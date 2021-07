Piyasalarda bayram coşkusu

1 Temmuz'dan itibaren yeni normale geçişle birlikte canlanan ekonomi, yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte daha da hareketlendi. Bayram öncesi tatil alışverişini hızlandıran vatandaşlar, tekstilden turizme birçok sektörde doping etkisi yarattı. Bayrama sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik arttı. Anadolunun çeşitli illerinden getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar satışa sunuldu.1 Temmuz'dan bugüne 400 bini aşkın gurbetçinin ülkemize girişi kurban pazarlarını da hareketlendirdi. Kurbanlıklara yoğun talebin oluştuğu pazarlarda, besicilerin yüzünü gurbetçiler güldürdü. Bayramı tatil fırsatı olarak gören vatandaşlar ise alışverişleriyle piyasaları canlandırdı. Öyle ki tatil öncesi yapılan alışverişler tekstil sektöründe çarkları hızlandırdı. Tekstilde işler bir önceki yıla göre yüzde 40 artış gösterdi. Kovid-19 salgını sürecinde sakin ve izole tatil yapmak isteyenlerin tercih ettiği villalara bayram tatili için ilgi arttı. Yazlık ve villalarda doluluklar yüzde 100'e yaklaşırken, fiyatlar da geçen yıla göre yüzde 50'nin üzerinde arttı.BAYRAMA sayılı günler kala yazlık ve villalara talep patladı. Emlak platformu hepsiemlak'ın açıkladığı Haziran 2021 Emlak Endeksi verilerine göre yaklaşan bayram tatili öncesi Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerindeki yazlıklarda talep ve fiyat artışı dikkati çekti. Buna göre Balıkesir -Edremit'te kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı geçen yıla göre 11 TL'den 26 TL'ye yükselerek yüzde 135 arttı. Geçen yıl metrekaresi 15 TL'den kiralanan Aydın - Kuşadası'ndaki konutlar bu yıl yüzde 83 artarak 28 TL'ye yükseldi. Hemen her bölgede fiyatların arttığı görülürken, Antalya-Konyaaltı yüzde 63, Muğla-Bodrum yüzde 62, İzmir -Çeşme yüzde 55 ve Antalya-Alanya da yüzde 53 ile yüzde 50'nin üzerinde fiyat artışının gerçekleştiği iller arasında yerini aldı. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerindeki satılık konut fiyatlarının yıllık bazdaki değişiminde yüzde 78 ile İzmir-Seferihisar ilk sırada yer aldı. Seferihisar'ı yüzde 69-54 arasındaki değişimle Muğla- Fethiye , Antalya- Serik , İzmir-Urla, Aydın- Didim, Muğla-Bodrum, Muğla-Milas, İzmir-Çeşme, Antalya-Döşemealtı ve Aydın-Kuşadası takip etti.Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı'nda iç turizm hareketinin geçen yıldan çok daha iyi olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, "Bayram talebi şu anda iyi gidiyor. Yurt dışından da gelmeye başladılar. Özellikle tatil noktalarında Kuzey Ege'den Mersin'e kadar olan hatta otellerin yüzde 96-97'si açıldı. Tatil bölgelerinde pandemi sebebiyle kapanan otellerin büyük kısmı açıldı" dedi.KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala tekstilcilerde yoğun mesai devam ediyor. Esnaf, bayrama stoklu ürünler ve yeni ürünler ile girdiklerini belirtirken, geçtiğimiz yılki bayrama göre ise işlerde yüzde 40'lık bir artış olduğunu söylediler. Bayram öncesi işlerin iyi gittiğini belirten tekstilci Fatih Hürkan, "Sezon sonunun bayrama denk gelmesi bizlere avantaj oldu. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla geçtiğimiz bayrama göre işlerde yüzde 40'lık bir artış var. Bayram öncesi geçtiğimiz sene satamadığımız stoklu mallarımızı satıyoruz. Yeni siparişler de geliyor. Merter'deki tekstilciler altın dönemini yaşıyor" dedi. Bayram hareketliliğinin yaşandığını anlatan tekstilci Mücahit Turan ise, şöyle konuştu: "Üç hafta önce Arap, Balkan ve Avrupalı müşterilerimiz alışveriş yapıp yazlık sezonlarını tamamladılar. Şu an ise iç piyasaya hizmet ediyoruz. Bayrama stoklu ürünlerimiz ile girdik. Yeni ürünler de çıkarıyoruz. Geçen yıl iç piyasa müşterilerimiz salgından dolayı korkuyordu. Bu yıl 2020'ye göre işlerimiz yüzde 60 arttı."BAYRAMA sayılı günler kala kurbanlıklar da pazara indi. Satışların çok iyi gittiğini belirten Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, "Pandeminin oluşturduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı satışların bu yıl biraz daha durağan geçmesini bekliyorduk ancak beklentimizin de üzerinde bir talep var. Özellikle gurbetçilerin ülkemize gelişiyle birlikte besicimizin yüzü güldü. Satışlar hızlandı" dedi. Kurbanlık almak isteyenlerin işini son güne bırakmamasını tavsiye eden Tunç, "Vatandaşlarımız istediği gibi kurbanlık bulmakta zorlanabilir. Bir an önce almalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu. Besicilerin bu yıl en büyük sorununun araç nakliyeleri olduğunu anlatan Tunç, "Geçen ay hayvanı Kars'tan İstanbul'a 6 bin TL'ye nakledebilirken şimdi bu fiyat 12 bin TL'ye çıktı. Yüzde 10-15'lik artış makul ancak fiyatın ikiye katlanması fırsatçılık" şeklinde konuştu. 17.8Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da, bu yıl yaklaşık 960 bin büyükbaş, 2 milyon 800 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 760 bin kesim yapılacağının tahmin edildiğini bildirdi. TZOB Başkanı Bayraktar, "Bayram süresince toplamda kesilecek yaklaşık 3.8 milyon kurbanlığa vatandaşlarımız 17.8 milyar lira para ödeyecek. Bayram piyasayı hareketlendirecek" ifadelerini kullandı.