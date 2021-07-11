TBMM, ekonomiye ilişkin torba kanun için mesai yapacak! İşte kritik teklifin detayları





KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEMESİ



Karşılıksız çek suçundan 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla mahkum olanlara ödenmemiş çek bedellerinin onda birinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar ödenmesi, diğer taksitlerin ise anılan tarihten itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde mahkumiyetin bütün sonuçlarının ortadan kalkacak. Borçlular, ödemelerine sadık kaldıkları sürece infazları da durdurulacak. Bu hüküm, 30 Nisan 2021 tarihine kadar işlenen suçlarda yargılama aşamasında olan dosyalar hakkında da uygulanacak.