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Giriş Tarihi: 12.7.2021 09:31 Son Güncelleme: 12.7.2021 09:47

Bakan Bekir Pakdemirli'den "kuraklık hasar ödemeleri" açıklaması

DHA
Bakan Bekir Pakdemirli'den kuraklık hasar ödemeleri açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuraklık hasar ödemeleri ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli, "TARSİM Diyarbakır'da 25 milyon 200 bin TL kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapıyor. Toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacak" dedi.

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "TARSİM Diyarbakır'da 25 milyon 200 bin TL kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapıyor. Toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Pakdemirli Twitter'dan paylaştığı mesajda; "Kuraklıkla mücadelede çiftçimizin yanındayız. Dekar başı 18,3 TL poliçe ödemesine karşılık 229 TL hasar ödemesi yapılmış olacak." dedi.

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Bakan Bekir Pakdemirli'den "kuraklık hasar ödemeleri" açıklaması
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