Bakan Bekir Pakdemirli'den "kuraklık hasar ödemeleri" açıklaması

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "TARSİM Diyarbakır'da 25 milyon 200 bin TL kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapıyor. Toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Pakdemirli Twitter'dan paylaştığı mesajda; "Kuraklıkla mücadelede çiftçimizin yanındayız. Dekar başı 18,3 TL poliçe ödemesine karşılık 229 TL hasar ödemesi yapılmış olacak." dedi.