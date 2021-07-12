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Giriş Tarihi: 12.7.2021 18:27

Bakan Yanık: Selden zarar gören haneler için 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık

Bakan Yanık: Selden zarar gören haneler için 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen selden zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardıklarını bildirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen selden zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardıklarını bildirdi.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen selden zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 8 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza toplam 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık. İhtiyaç duyanlar için sahada psikososyal destek hizmetlerimizi de sürdürüyoruz" dedi

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Bakan Yanık: Selden zarar gören haneler için 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık
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