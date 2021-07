Beş kişiden biri Instagram’dan ürün aldı

Tüketicılerinalışveriş tercihlerinde sosyal medya içerikleri her geçen gün daha da etkili hale gelirken her 5 kişiden 1'inin, Instagram üzerinden ürün tanıtımı yaparak para kazanan influencerların yönlendirdiği linklerden alışveriş yaptığı belirlendi. GfK araştırma şirketinin 'Online Alışveriş Alışkanlıkları Araştırması'ndan yaptığı derlemeye göre, araştırmaya katılanların yüzde 97'si internet kullandığını, her 10 kişiden 7'si de online alışveriş yaptığını belirtti. Kadınların yüzde 74'ü online alışveriş yaparken erkeklerde bu oran yüzde 67'ye düştü. Coğrafi bölgelere bakıldığında yüzde 91 ile en yüksek orana sahip Ege Bölgesi 'ni, yüzde 78 ile Marmara ve yüzde 77 ile İç Anadolu takip etti. Online alışverişin en düşük olduğu bölge ise yüzde 49 ile Akdeniz oldu.