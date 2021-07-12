DHMİ uçuş trafiği yönetiminde Avrupa birincisi oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi
(DHMİ) Hava Trafik Kontrol Merkezi'nin, bu yılın ilk 6 ayında yönettiği 324 bin 706 trafikle Avrupa
'da birinci sırada yer aldığını söyledi. Ulaşımın her modunda tüm kurumların ve çalışma arkadaşlarının, daha yüksek standartlarda hizmet sunmak için çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Türk hava sahasını kullanan hava araçlarına hava trafik kontrol hizmeti sağlayan DHMİ Hava Trafik Kontrol Merkezimiz, yılın ilk 6 ayında uçuş trafiği yönetme bakımından Avrupa'nın tüm diğer büyük merkezlerini geride bırakarak birinci sırada yer aldı. Başarılar tesadüfle olmuyor, çalışıyoruz ve karşılığını alıyoruz" ifadelerini kullandı.