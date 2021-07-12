Gaziantep’in yıl sonu ihracat hedefi: 10 milyar dolar

Kilis'teki GAİB İrtibat Bürosu'nun açılışını TİM Başkanı İsmail Gülle ve bölgenin önde gelen ihracatçılarının katılımıyla gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, bölgenin ilk yarı yıl ihracat rakamlarını değerlendirerek, gelecek hedeflerini anlattı.

"HEDEFİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ihracatın ciddi anlamda artarak devam ettiğini söyleyen Kileci, "Pandemi döneminde dünya çapındaki olumsuzluklara rağmen özellikle Gaziantep özelinde ihracatımız artıyor. Yıl sonunda bölge hedefimiz 12 milyar dolar, Gaziantep'te ise 10 milyar dolarlık ihracat yapmaktır. Bu geçen yıla göre ihracatta yüzde 25 artış demektir. Yılın ilk 6 ayında bölgenin ihracatı 6 milyara, Gaziantep'in ise 5 milyar dolara yaklaştı. İhracatta ilk 6 ay yavaş son 6 ay daha hızlı geçer. Ulaşılabilir hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

KİLİS'İN EN BÜYÜK PAZARI SURİYE: DEMİR VE ÇİMENTO İHRACINDA ARTIŞ VAR

Kilis'in kendine özgü bir il olduğunu ve en büyük pazarının da Suriye olduğuna dikkat çeken Kileci, "Suriye'nin aldığı en önemli ürün grubu ise çimento ve demirdir. Bu ürünlerin ihracatında ciddi artış var çünkü yeniden yapılanma içerisinde olan Suriye, önemli girişimlerde bulunuyor. Kilis, Ortadoğu ve Suriye ile iş yapmak isteyen yatırımcılar için çok önemli bir il. Özellikle Polateli, Amanos Tünelleri bölge için önemlidir. Denize olan mesafemiz kısalıyor, lojistik maliyetlerimiz düşüyor. Amanos Tünelleri sayesinde Gaziantep'in öncülüğünde Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis gibi bölge illerinde önemli başarılar elde edilecek" ifadelerini kullandı.

6 AYDA KİLİS İHRACATINI YÜZDE 55 ARTIRDI

Kilis'in 6 ayda 27 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Kileci, "Geçen yıla göre aynı dönemde yüzde 55'lik ihracat artışı var. Kentte geçen yılın tamamında 54 milyon dolarlık ihracat yapılmıştı. Çalışmalar neticesinde bundan sonraki artışlar daha hızlı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

BÖLGE YURT DIŞINDAKİ YATIRIMCILARIN LOJİSTİK MERKEZİ HALİNE GELECEK

Körfez'de artık büyüyecek yerin kalmadığına dile getiren Kileci, "Tüneller sayesinde İskenderun bizim liman merkezimiz, Amanos Dağlarının arkasındaki saha ise Gaziantep öncülüğünde üretim üssü olacak. Aynı zamanda yurt dışındaki yatırımcıların da lojistik merkezi haline gelecek. Bu coğrafyada en sağlıklı ve güvenli bölge bizim bölgemizdir. Dünya genelindeki yatırımcının ihtiyaç duyduğu sağlıklı, emniyetli ve kontrollü bölge bizim bölgemizdir. Yabancı yatırımcıyı bölgeye çekip, kendi lojistik merkezlerini oluşturup, Ortadoğu'ya ürün satmalarını sağlayabiliriz" dedi.

"İRTİBAT BÜROLARININ YAPILARINI TAMAMEN DEĞİŞTİRİYORUZ"

Bölgenin ticaret ve üretim merkezi olduğunu aktaran Kileci, "Biz işi kolaylaştırmak ve tabana yaymak adına ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu nedenle Kilis bizim için çok önemlidir. İrtibat bürosunun açılışını yaptık. Cumartesi Adıyaman'dakini açtık, bölgedeki irtibat bürolarının yapılarını tamamen değiştiriyoruz. Tek hedefimiz ülkedeki ihracatı belli bir noktaya taşımaktır" diye konuştu.

İHRACAT BİZİM İŞİMİZ, BİZ YAPARIZ

GAİB'in Güneydoğu Anadolu Bölgesi ihracatındaki payı yüzde 6 olduğunu söyleyen Fikret Kileci, "2 sene önce bu pay 4.2'ydi. Çalışmalarımızı tamamlayınca, payımızı artıracağımıza inanıyorum. Bulunduğumuz lokasyonu doğru kullanıyoruz. Türkiye ihracatının çatı kuruluşu TİM'in bölgedeki temsilcisi olarak ihracat bizim işimiz, ihracatı biz yaparız. İhracatı bir şekilde biz yönlendiririz. Diğer paydaşlarımız bize canı gönülden destek olur, bölgede böyle çalışıyoruz. Sanayi odası, ticaret odası, borsa ihracat konusunda bizi destekliyorlar. Bölgedeki anlayışımız budur, bu minvalde de devam edecektir" ifadelerini kullandı.