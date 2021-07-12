İhracatımız 200 milyar $’ı geçecek

Türkiye ihracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2021 yılının unutulmayan bir yıl olacağını ve yıl sonunda rekorlar kırarak ihracatın 200 milyar dolar
ı geçeceğini söyledi. 2021'in Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir zaman unutmayacağı bir yıl olacağını ifade ederek, "İnşallah pandemi sonrası durmayan, devamlı yükselen, rekorlar kıran ihracatımız 200 milyar doları geçecek ve üzerinde bir rakama gidecek. Bunu gerçekleştiren ve mücadele eden tüm ihracat ailemize teşekkür ediyoruz. Burada 185'e yakın ihracatçımız var. Bunların ihtiyaçlarını karşılamak için açılan ofisimiz hayırlara vesile olsun" diye konuştu. Gülle, Kilis
Valiliğini ziyaret ederek, Vali Recep Soytürk ile basına kapalı bir süre görüştü. Daha sonra Gülle, Abu Lüle Mahallesi'ndeki Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Kilis irtibat bürosunun açılışına katıldı. İhracatta sektörlerde de hareketlilik var. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, "Yıl sonu hedefimiz olan 2 milyar dolarlık ihracat rakamına bir adım daha yaklaştık. İlk altı aylık ihracat performansımız, 2019 rakamlarını yakalayacağımızı, hatta geçeceğimizi gösteriyor" dedi. Yılın ilk yarısında yüzde 42 artışla 649 milyon dolarlık ihracata ulaşan su ürünleri sektörü ise bu yıl 1.2 milyar doların üzerine çıkmayı öngörüyor.