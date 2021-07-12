Kayıtlı istihdama 3.2 milyarlık kredi desteği





Kalkınma ve Yatırım Bankası hem kredi kullanacak firmalara hem de aracı finans kuruluşlarına teknik destek amacıyla eğitim sağlayacak. Krediyi kullanacak müşterilerin yönetim becerileri ve krediyi kullandıracak kuruluşların kurumsal kapasitelerini geliştirmek için danışmanlık hizmeti de verilecek.